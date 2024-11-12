В Германии призовут Трампа рассекретить данные о подрывах «Северных потоков»

Депутаты оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) рассматривают возможность обращения к Дональду Трампу с призывом раскрыть информацию о подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщают «Известия».

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По информации издания, политики собираются обнародовать открытое письмо после инаугурации Трампа в январе 2025 года. При этом они понимают, что вряд ли новая администрация США примет подобный шаг, учитывая политические и экономические соображения.

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Однако депутаты выразили надежду, что обращение привлечет внимание к расследованию, связанному с атаками на газопроводы, произошедшими в 2022 году. Как заявил член бундестага Евгений Шмидт, этот шаг может оказать значительное медийное влияние. Другой депутат Герольд Оттен добавил, что действия будут возможны только после формирования нового правительства в США.

В октябре директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что разведывательное ведомство уверено в прямой причастности США и Великобритании к подрыву «Северных потоков». По информации СВР, в организации, подготовке и реализации теракта на газопроводах были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб.