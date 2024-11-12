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Премьер-министр Нидерландов Схоф: мы примем жесткие меры против антисемитизма

Нидерланды примут жесткие меры против случаев насилия на антисемитской почве, заявил глава правительства страны Дик Схоф. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава правительства Нидерландов пообещал жестко бороться с проявлениями антисемитизма
© Газета.ru

Премьер-министр, комментируя происшедшее на прошлой неделе в Амстердаме нападение на болельщиков израильского футбольного клуба «Маккаби», заявил, что ничто не может оправдать подобное проявление антисемитизма. Он подчеркнул, что власти не могут отвечать на нетерпимость толерантностью и должны принять жесткие меры против таких актов насилия.

Схоф отметил, что в Амстердаме группы молодых людей «с миграционным прошлым» устроили «настоящую охоту на евреев». Он заявил, что ему стыдно за происшедшее.

Глава правительства признал, что в стране последние 50 лет существует проблема интеграции мигрантов.

9 ноября мэр Амстердама Фемке Халсема заявила, что события на улицах города после матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» заставили вспомнить о еврейских погромах.

8 ноября сообщалось, что в Амстердаме после футбольного матча произошли массовые нападения на израильских болельщиков. Нападения начались на выходе со стадиона и продолжались в течение нескольких часов. По сообщениям очевидцев и израильских СМИ, на болельщиков нападали группы агрессивно настроенных лиц, многие из которых были вооружены холодным оружием. Свидетели сообщают о многочисленных случаях избиений, сбрасывании людей в каналы, погромах и попытках похищений. Нападавшие также проникали в отели, где скрывались израильтяне, бросали фаеры и выкрикивали пропалестинские лозунги, связанные с конфликтом в Газе.

Ранее посольство России в Нидерландах посоветовало не ездить в Амстердам.

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