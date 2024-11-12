Президент Финляндии рассказал, что обсудил с Трампом Россию, Украину и ледоколы

Президент Финляндии Александер Стубб рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, избранным президентом США. В ходе беседы они обсудили ситуацию на Украине, отношения с Россией, взаимодействие с Китаем, а также сотрудничество в сфере ледокольного флота, сообщает РИА Новости.

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«Очень хороший телефонный разговор с Дональдом Трампом. Я поздравил его с чистой победой. Мы обсудили Украину, Россию, Китай и безопасность в Европе. Мы также говорили о ледокольном сотрудничестве между Финляндией, США и Канадой», — отметил политик.

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Накануне Стубб призвал морально готовиться к росту военных расходов из-за «угрозы» со стороны России. Он пояснил, что это будет связано с приходом к власти в США Дональда Трампа и союзниками по НАТО. Финский президент также упомянул угрозу безопасности, которую, как он утверждает, для страны представляет Россия и глобальная нестабильность.

Стубб также выразил благодарность союзникам за принятие Финляндии в НАТО, потому что «здесь легче дышится».

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