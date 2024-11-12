КНДР ратифицировала договор о партнерстве с Россией

Северная Корея ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, сообщило радио "Голос Кореи".

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"Указом председателя Государственных дел КНДР был ратифицирован "Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией", заключенный в Пхеньяне 19 июня 2024 года", - передает РИА Новости, ссылаясь на издание.

Уточняется, что лидер КНДР Ким Чен Ын подписал соответствующий указ 11 ноября.

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Напомним, 9 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.

Договор преследует цели углубления партнерства и стратегического взаимодействия по широкому спектру направлений, законопроект о его ратификации ранее внес в Госдуму сам глава государства.

В пояснительной записке говорилось, что отношения двух стран базируются на принципах взаимного уважения, равенства и невмешательства во внутренние дела. Отмечалось, что стороны стремятся к установлению глобальной стратегической стабильности и справедливой многополярности.

Данный договор предусматривает возможность оказания взаимной военной и иной помощи в соответствии с Уставом ООН, в случае если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению и окажется в состоянии войны.

Новое соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами и будет бессрочным.