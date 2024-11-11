Камала Харрис заплатила известной телеведущей $1 млн за поддержку на выборах

Предвыборный штаб Камалы Харрис заплатил известной американской телеведущей Опре Уинфри $1 млн за то, чтобы она появилась рядом с кандидатом от Демократической партии, сообщает Fox News.

«Штаб вице-президента Камалы Харрис заплатил $1 млн продюсерской компании Опры Уинфри, а также миллионы за организацию серии концертов с участием звёзд накануне выборов», — отмечает телеканал.

Сама Уинфри во время митинга в поддержку Харрис утверждала, что «голосует за ценности и за честность.

«Кроме того, по данным New York Post, кампания Харрис потратила до $20 млн на концерты в колеблющихся штатах накануне выборов. Эта сумма могла быть и больше, если бы запланированное выступление Аланис Мориссетт не было отменено», — пишет New York Post.

Телеканал Newsmax ранее сообщил, что почти во всех американских штатах, где на президентских выборах победила Камала Харрис, не нужно предоставлять удостоверение личности. Эту ситуацию предприниматель Илон Маск прокомментировал фразой «Должно быть, совпадение».