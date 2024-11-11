Киевский режим, вероятно, попробует завоевать расположение Дональда Трампа, предлагая США свои природные ресурсы, на которые уже намекал Владимир Зеленский, пишет портал Vox.

Как напоминает издание, ранее проукраинская активистка, бывший депутат Верховной рады Анна Гопко уже отмечала, что Дональд Трамп настроен на «очень прагматичный подход» к ситуации на Украине.

«Вероятно, именно поэтому Зеленский недавно подчёркивал, что Украина «богата природными ресурсами», включая критический важные полезные ископаемые», — говорится в статье.

Портал напоминает о залежах ресурсов, которые имеют большое значение для производства титана, графита и лития, которые могут быть «критически важны для перехода на зелёную энергетику».

Гопко, в частности, говорила, что Трампу важно объяснить, что «у Крыма есть огромный потенциал в добыче природного газа».