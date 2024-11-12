Эстония анонсировала новый пакет помощи Украине

Эстония передаст Украине очередной пакет военной помощи, он поступит в 2025 году. Об этом сообщил эстонский министр обороны Ханно Певкур в социальной сети X.

«Встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтвердил нашу постоянную военную поддержку Украине. По пути в его офис я также подписал в электронном виде новый пакет военной помощи, включающий одежду, стрелковое оружие и т. д», — написал Певкур.

Глава Минобороны страны уточнил, что в денежном выражении сумма поддержки украинской стороны составит 0,25% от ВВП Эстонии.

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11 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи с эстонским коллегой в Киеве предложил Таллину подключиться к обучению и оснащению украинских военных.

Помимо этого, главы оборонных ведомств двух стран обсудили возможности привлечения дополнительного финансирования для развития ВПК Украины.

До этого эстонский премьер-министр Кристен Михал заявлял, что поддержка Украины в предстоящие месяцы определит будущее Евросоюза.

Ранее беспилотник попал в дом в Киеве, где живет эстонский посол.