Украинцам придется ждать 1575 лет для полной компенсации за утраченное жилье

Глава украинской партии «Слуга народа» Елена Шуляк заявила, что с текущим проектом бюджета жителям страны придется ждать 1575 лет до полной компенсации за утраченное жилье. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам Шуляк, в проект украинского бюджета на 2025 год внесли четыре миллиарда гривен на программу восстановления утраченного жилья. Однако при такой сумме украинцам придется ждать 1575 лет, пока власти полностью компенсируют потерю недвижимости всем жителям страны. Как заявила Шуляк, изначально она предлагала выделить на эти цели гораздо больше денег.