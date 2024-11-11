«Пограничный царь» Хоман проведет крупнейшую депортацию в истории Америки

Томас Хоман, который будет отвечать в администрации Дональда Трампа за безопасность границ, прославился как вдохновитель политики «нулевой терпимости» в отношении нелегалов в США, сообщает CBS.

Телеканал утверждает, что идеи Хомана привели к «разлучению тысяч детей-мигрантов с родителями».

«Родителей привлекали к ответственности за незаконный въезд в страну, а детей отправляли в приюты для несовершеннолетних без сопровождения взрослых и без плана их воссоединения», — говорится в статье.

В интервью программе «60 минут» Хоман высказал свой взгляд на то, как США следует провести «крупнейшую операцию по депортации в истории Америки», напоминает канал.

Хоман ранее исполнял обязанности директора Иммиграционной и таможенной службы США. Трамп назначил его «пограничным царём» в своей будущей администрации. Его должность подразумевает ответственность за контроль над границами США.