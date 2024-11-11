В Германии допустили согласие Трампа на сделку с Россией по Украине

Министр обороны ФРГ Борис Писториус прокомментировал обещание избранного президента США Дональда Трампа урегулировать украинский конфликт за 24 часа. Его слова приводит газета Süddeutschen Zeitung.

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Писториус скептически отнесся к обещанию Трампа, однако допустил его согласие на сделку с Россией по Украине. «Да, опасность существует, и я надеюсь, что она не будет реализована», — признал министр. По его мнению, Трамп может заключить соглашение, не учтя интересы Киева или европейских стран.