Вучич оценил победу Трампа на выборах

Президент Сербии Александр Вучич позитивно отреагировал на победу Дональда Трампа на выборах главы государства в США.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Его победа принесла миру настоящие надежды», — сказал он в Азербайджане на климатическом саммите COP29.

По мнению Вучича, в США было важно «провести изменения».

Ранее сербский президент рассказал, что провел «сердечный» телефонный разговор с Трампом о развитии всеобъемлющего сотрудничества. По словам Вучича, Сербия была страной, где поддержка избранию американского политика была самой большой во всей Европе. В свою очередь, Трамп поблагодарил его за поддержку, которую получил от граждан Сербии.