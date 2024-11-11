Президент Армении отреагировал на новости о госпитализации

Президент Армении Ваагн Хачатурян опроверг сообщения о том, что его госпитализировали из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Армения.

По словам Хачатуряна, новости о его проблемах со здоровьем не соответствуют действительности. Он также добавил, что в данный момент находится на работе. В качестве доказательств Хачатурян решил показать через видеосвязь штандарт, который установлен в здании президентской администрации.

«Все это вымыслы. Я с утра, с 8.30, на рабочем месте. <...> Работаю в обычном режиме. Не знаю, кто распространяет эти слухи и почему. <...> Не знаю, кого доставили, но точно не меня. Тому, кого доставили, желаю здоровья», — заявил он.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Хачатурян был доставлен в больницу из-за проблемам с сердцем.