Глава МО ФРГ заявил, что Трамп может пойти на сделку с Россией по Украине

Министр обороны ФРГ Борис Писториус критически оценил обещание избранного президента США Дональда Трампа урегулировать украинский конфликт за 24 часа, но не исключил, что он может пойти на сделку с РФ.

Глава МО ФРГ высказался о судьбе Украины после отказа во вступление в НАТО
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"Да, опасность существует, и я надеюсь, что она не будет реализована", - сказал он на конференции, организованной газетой Süddeutschen Zeitung в Берлине, отвечая на вопрос, считает ли он возможным, что Трамп пойдет на сделку по Украине с Россией, не принимая в расчет интересы Киева и Европы. Писториус также высказал мнение, что Украина в случае, если ей откажут в приеме в НАТО, может превратиться в "постоянный очаг новых конфликтов в Европе".

Министр обороны заявил о необходимости в будущем тратить на оборону больше 2% от национального ВВП.

"Два процента не хватит", - утверждал он.

Республиканец Трамп нанес на состоявшихся 5 ноября выборах поражение своему оппоненту - представительнице демократов Камале Харрис. Ранее он пообещал завершить украинский конфликт за 24 часа.

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