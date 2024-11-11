МУС подтвердил расследование против собственного прокурора

В отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Хана было начато внешнее расследование, сообщила председатель Ассамблеи государств — участников Римского статута МУС Пяйви Каукорант. В ее заявлении на сайте суда сказано, что причиной является предполагаемое неправомерное поведение служащего.

После консультаций с бюро ассамблеи государств-участников я ходатайствую от имени председателя ассамблеи о проведении внешнего расследования по вопросам, связанным с предполагаемым неправомерным поведением прокурора МУС, — сказано в публикации.

Расследование было поручено Независимому надзорному механизму МУС «на основании запроса третьей стороны». Каукорант подчеркнула, что проведение мероприятий нужно для «обеспечения полностью независимого, беспристрастного и справедливого процесса».

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Ранее стало известно, что главного прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Хана обвинили в сексуальных домогательствах. Также предполагаемая жертва в деле не уверена в независимости органа МУС, расследующего дело, поскольку им руководит бывший сотрудник аппарата Хана. Также в начале текущего месяца некоторые американские сенаторы призвали расследовать деятельность Хана.