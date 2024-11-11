МУС подтвердил расследование против собственного прокурора

В отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Хана было начато внешнее расследование, заявила председатель Ассамблеи государств — участников Римского статута МУС Пяйви Каукорант. Ее заявление опубликовано на официальном сайте организации.

Чиновница отметила, что провела консультации с бюро Ассамблеи и приняла решение ходатайствовать о проведении внешнего расследования по вопросам, связанным с предполагаемым неправомерным поведением прокурора МУС.

По ее словам, расследование было поручено Независимому надзорному механизму МУС «на основании запроса третьей стороны».

Проведение мероприятий нужно для «обеспечения полностью независимого, беспристрастного и справедливого процесса», разъяснила Каукорант.

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Ранее сообщалось, что главного прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Хана обвинили в сексуальных домогательствах.