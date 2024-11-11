Раскрыта роль Илона Маска в формировании будущей команды Трампа

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал одной из ключевых фигур в формировании администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC со ссылкой на неназванные источники.

По данным телеканала, с момента выборов Маск практически ежедневно находится в поместье Трампа в Мар-а-Лаго. Помимо этого предприниматель появился на семейной фотографии Трампа в ночь выборов, был замечен за ужином с будущей первой леди Меланией Трамп и играл в гольф с семьей Трампа на выходных.

«Однако его присутствие выходит далеко за рамки этого. Маск участвовал как минимум в двух телефонных звонках избранного президента с иностранными лидерами. Во время общения с Владимиром Зеленским на прошлой неделе Трамп даже передал телефон предпринимателю, чтобы тот мог поговорить с ним. Также Маск присутствовал на телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом», — говорится в тексте.

Кроме того ABC указывает, что предприниматель активно участвует в обсуждении американской внутренней политики. В частности, он публично поддержал сенатора-республиканца Рика Скотта в борьбе за избрание в сенат и близок к Говарду Латнику, который руководит переходной командой Трампа перед официальным возвращением политика в Белый дом.

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Роль Маска также была заметна в предвыборной кампании, когда он профинансировал многомиллиардную операцию по работе с избирателями, обеспечил мощное присутствие рекламы Трампа в соцсетях и организовал лотерею с призовым фондом в миллион долларов для жителей ключевых колеблющихся штатов.