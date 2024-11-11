Избранный президент США Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social пост о его разговорах с мировыми лидерами после победы на выборах. В публикации не было ни слова о о беседе с главой России Владимиром Путиным, пишет News.ru.

Накануне The Washington Post заявила, что Трамп якобы созвонился с Путиным в четверг, 7 ноября. По данным автора публикации, главной темой беседы стал кризис на Украине и методы его разрешения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на эту и ряд других публикаций. Он сообщил, что телефонного разговора между Путиным и Трампом, о котором сообщали западные СМИ, не было, назвал подобные материалы «полной выдумкой».

«Мы не даем комментарии по личным беседам президента Трампа с другими мировыми лидерами», — рассказал, в свою очередь, директор по коммуникациям Трампа Стивен Чунг.

В Кремле ответили на сообщения о разговоре Путина и Трампа

Ранее сообщалось, что президентам США до инаугурации запрещается заниматься внешней политикой, подписывать какие-либо соглашения с лидерами других стран.