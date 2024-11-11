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Президент Польши признал неспособность европейцев защитить себя без помощи США

Европейские страны не могут защитить себя без помощи США, заявил президент Польши Анджей Дуда. Его цитирует ТАСС.

Президент Польши признал бессилие европейцев без США
© globallookpress.com

«Представления некоторых о том, будто Европа сейчас в состоянии обеспечить свою безопасность сама, — это заблуждение», — сказал он на церемонии по случаю празднования Дня независимости Польши.

Дуда подчеркнул, что в случае войны европейцам хватило бы боеприпасов лишь на несколько дней боевых действий.

Ранее польский министр цифровизации Кшиштоф Гавковский обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке втянуть Польшу в войну против России.

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