Госпитализирован президент Армении

Президент Армении Ваагн Хачатурян госпитализирован из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает ArmLur.am.

Отмечается, что 65-летнего Хачатуряна госпитализировали из-за резкого ухудшения самочувствия. Точный диагноз пока неизвестен, однако издание сообщает, что у президента наблюдаются проблемы с сердцем.

Кроме того, источник также сообщает о том, что в больницу к Хачатуряну прибыла министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян. При этом официальной информации о том, что политик был госпитализирован, на данный момент нет.

«Вчера самочувствие президента Армении Ваагна Хачатуряна ухудшилось, его перевели в медицинский центр Best Life», — сообщает источник.

Ранее президент Армении назначил нового министра юстиции.