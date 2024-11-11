В Белграде началась акция протеста из-за гибели 14 человек в Нови-Саде
В Белграде началась акция протеста из-за обрушения бетонного козырька на здании вокзала в сербском городе Нови-Сад, в результате которого погибли 14 человек.
Об этом сообщает Danas.
Протестующие собрались у стен здания сербского правительства. Некоторые из них держат в руках флаги с надписью «Евромайдан» и символикой Евросоюза.
Отмечается, что движение на улице возле здания правительства перекрыто. Протестующие требуют отставок руководства страны и обнародования документов о реконструкции вокзала в Нови-Саде, где произошло обрушение.
Ранее участники массовых беспорядков в сербском Нови-Саде заблокировали один из главных мостов в городе с требованием отставки руководства страны.
Также сообщалось, что число погибших в результате обрушения бетонного козырька на здании вокзала в сербском городе Нови-Сад возросло до 14.