Боррель: победа России в СВО станет провалом Трампа

Победа России в конфликте с Украиной окажется провалом для США, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он призвал ЕС быть независимее в принятии решений.

«Очевидно, что если Украина рухнет, а Путин выиграет, это не будет победой американских лидеров», — приводит слова Борреля французское издание Le Monde.

Он призвал Евросоюз быть сильнее и уметь самостоятельно реагировать на любые события, происходящие в мире.

Боррель считает преждевременным говорить о плане Трампа по Украине

В выходные Боррель приехал в Киев, чтобы заверить президента Украины Владимира Зеленского, что ЕС продолжит оказывать поддержку и после победы Дональда Трампа на выборах в США, передает RT. Ранее сообщалось, что европейские чиновники поспешили продвинуть пакеты помощи Украине до выборов на случай, если Белый дом изменит курс после прихода к власти Трампа, пишет «Национальная служба новостей». Трамп в ходе предвыборной гонки раскритиковал главу Украины Владимира Зеленского, назвав его «лучшим продавцом в истории». Так он указал на способность украинского лидера добиваться финансовой помощи от США.