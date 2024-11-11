В партии Шольца нашли ему замену

Представители Социал-демократической партии Германии обсуждают возможную замену действующего канцлера Олафа Шольца на Бориса Писториуса в ходе грядущих выборов, сказано в материале газеты Bild. По данным издания, уже два члена партии открыто призвали не выдвигать Шольца на новый срок, а предложить вместо него главу Минобороны. В СДПГ боятся, что с Шольцем партия может с треском проиграть на досрочных выборах.

С самым популярным немецким политиком в качестве кандидата в канцлеры наши шансы стать сильнейшей партией или в любом случае добиться гораздо более значительного успеха намного выше, — заявили политики Маркус Шрайбер и Тим Штоберок.

Члены СДПГ считают, что нынешний канцлер проделал хорошую работу, однако он не смог увлечь граждан за собой и показать в должной мере руководящие способности. Шрайбер и Штоберок уверены, что Шольц не сможет изменить негативное представление о себе в глазах немцев.

Шольц прокомментировал слова Маска, назвавшего его глупцом

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ не станет выносить вопрос о вотуме доверия правительству на обсуждение бундестага 13 ноября, как этого требует оппозиционный блок ХДС и ХСС. Пресс-секретарь кабмина Германии Штеффен Хебештрайт заявил, если фракции в бундестаге не договорятся о дате вотума, ее будет определять сам канцлер.