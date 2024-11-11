Полиция использовала голограмму проститутки для поиска ее убийцы

Полиция Амстердама (Нидерланды) решила использовать голограмму молодой проститутки, чтобы раскрыть ее убийство 15-летней давности. Об этом пишет The Guardian.

© Amsterdam Police

По данным газеты, голограмму 19-летней Бетти (Бернадетт Сабо) установили в Квартале красных фонарей. Она «сидит» на стуле и просит прохожих о помощи.

«Мы в первый раз делаем что-то подобное и, честно говоря, немного нервничаем», — признал Бенджамин Ван Гог, координатор амстердамской группы по розыску преступников и поиску пропавших без вести.

Стражи порядка выразили надежду, что изображение напомнит общественности о страшном преступлении и поспособствует его раскрытию.

Правоохранители разъяснили, что ждут появления свидетелей преступления. Они пояснили, что человеку, который поможет найти убийцу, выплатят 30 тыс. евро (3,14 млн рублей).