В Варшаве начался многотысячный марш националистов

По случаю Дня независимости Польши в Варшаве начался ежегодный многотысячный уличный марш местных националистов. Об этом сообщает РИА Новости.

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В этом году он проходит под лозунгом Wielkiej Polski moc to MY («Сила великой Польши – это мы»). Несколько десятков тысяч участников марша собрались на площади Романа Дмовского. Среди них отмечены участники движений «Всепольская молодежь» и «Национально-радикальный лагерь», а также активисты различных движений правого толка - от противников либерализации законодательства об абортах и регистрации однополых браков до участников религиозных католических организаций.

Предполагается, что они проследуют по центральным улицам Варшавы до Национального стадиона.

В этом году руководство страны не принимает участие в акции. В центр города стянуты значительные силы полиции.