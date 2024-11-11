Исследователям удалось установить, что избранный президент США Дональд Трамп имеет родственные связи с норвежским королем Хоконом V, который правил с 1299 по 1319 год, заявил эксперт королевского дома Оле-Йорген Шульсруд-Хансен. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.

По его мнению, наличие родства с королевской семьей не является чем-то необычным: многие люди в США и Норвегии могут обнаружить свои связи с монархией. Он добавил, что связь Трампа с королем настолько незначительна, что это вызывает улыбку.

«Он [американский политик] не собирается претендовать на трон. Нам не стоит беспокоиться о каком-либо союзе между США и норвежской монархией», — подчеркнул исследователь.

Шульсруд-Хансен заметил, что именно Хокон V перенес королевскую власть из Бергена в Осло и способствовал возврату города к статусу одного из главных центров Норвегии. Он уточнил, что Хокон был женат на королеве Евфимии, в честь которой названа улица в столице страны.

Ранее сообщалось, что исследователи генеалогических древ американских президентов обнаружили у Трампа российские корни. Выяснилось, что он является дальним родственником не только королей Великобритании, Франции, Шотландии, но и легендарного Рюрика.

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По их данным, родство с Рюриком у Трампа идёт от дочери Ярослава Мудрого — Анны Ярославны (ок. 1032/1036 – 1075/1089), которая в 1051 году была выдана замуж за французского короля Генриха I (1008 – 1060) и стала матерью будущего короля Франции — Филиппа I (1052 – 1108).

Специалисты отметили, что Трамп является потомком князя в 36-м поколении.