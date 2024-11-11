По мнению бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, переговоры между Россией и Украиной о завершении конфликта могут начаться 21 января.

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Соответствующие заявления он сделал в эфире своего YouТube-канала.

— 21 января. (…) В этот день они должны сесть уже (за стол переговоров — прим. «ВМ»), представитель Украины и России, — сказал он.

Соскин также заявил, что 20 января состоится инаугурация нового президента Украины.

Олег Соскин, основываясь на видеоролике, опубликованном сыном избранного президента США Дональда Трампа в социальных сетях, прогнозирует, что Владимир Зеленский уйдет в отставку 22 декабря.

Вновь избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует в первый же день своего нового срока инициировать переговоры между Россией и Украиной.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришла пора сесть за стол переговоров с Россией в ущерб личным амбициям. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Евгений Шевченко в личном блоге.

Зеленский заявил, что государству не нужно посредничество для проведения переговоров с РФ. В свою очередь российская сторона в очередной раз подтвердила свою готовность к диалогу с Украиной.

Издание The Wall Street Journal накануне представило предполагаемый план Трампа по разрешению этого конфликта. По данным СМИ, меры американского политика включают в себя несколько пунктов, в том числе отказ Украины от вступления в НАТО на следующие 20 лет. В свою очередь киевские власти не восприняли всерьез сообщения о намерениях Трампа завершить украинский конфликт.