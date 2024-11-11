Трамп предложил кандидатуру на пост постпреда США при ООН

Победивший на президентских выборах Дональд Трамп предложил пост постпреда США при ООН члену палаты представителей от Нью-Йорка Элиз Стефаник. Об этом сообщает New York Post.

Трамп назвал Стефаник «сильной, жесткой и умной».

«Для меня большая честь выдвинуть ее на должность представителя США при ООН», — добавил он.

Известно, что Стефаник уже приняла предложение Трампа.

«Победа Трампа на выборах дала надежду американскому народу и является напоминанием о том, что впереди будут более светлые дни — не только в США, но и за рубежом. Америка продолжает оставаться маяком мира, но мы ожидаем и должны требовать, чтобы наши друзья и союзники были сильными партнерами в мире, к которому мы стремимся», — сказала она.

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Назначение Стефаник стало первым кадровым решением Трампа после победы на выборах. До сих пор она оставалась его близким союзником. В частности, Стефаник входила в его команду защиты в 2020 году во время первого судебного разбирательства в отношении Трампа по делу об импичменте за давление на Украину с целью расследования предполагаемой коррупции в семье Джо Байдена.