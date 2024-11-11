При появлении у Германии своего ядерного оружия страна станет первоочередной целью в случае возникновения глобального ядерного конфликта, что не устраивает немецких политиков. Об этом, комментируя заявление канцлера Германии Олафа Шольца по ядерному оружию, в разговоре с Рамблером заявил политолог Владимир Оленченко.

Ранее Шольц выступил категорически против появления у ФРГ ядерного оружия. По его мнению, которое он выразил в интервью телеканалу ARD, ФРГ необходимо для своей защиты заниматься производством обычных вооружений, в том числе ракет. По словам немецкого канцлера, это подразумевает развитие разработок Германией совместно с Францией и Великобританией ракет большой дальности, которые не предназначены, чтобы нести ядерные боеголовки.

Эксперт напомнил о сделанном ранее предупреждении президента РФ Владимира Путина, согласно которому Москва перестанет выполнять односторонний мораторий на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности в случае появления американских ракет большой дальности в Германии.

На территории военных баз США в Германии расположены ядерные боеприпасы, но там существуют определенные пределы, речь идет об их возможной доставке авиасредствами, то есть на самолетах. А постановка вопроса о размещении в Германии средств, которые могут быть доставлены ракетами, конечно, меняет ситуацию. В этом случае сама Германия становится уязвимой. В случае глобального конфликта с применением ядерного оружия она становится первоочередной целью. Конечно, германским политикам этого не хочется. Владимир Оленченко Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

Заявление Шольца, помимо прочего, связано с происходящим в настоящее время процессом транзита власти в США, добавил специалист.

«[Избранный президент США Дональд] Трамп приступит к исполнению своих полномочий 20 января. Предполагаю, что до германских политических кругов доходят утечки о том, что США могут им предложить свой «ядерный зонтик». И в этом случае все планы страны, которые присутствуют в области оборонной политики и военной промышленности, потеряют свой смысл. Тогда военная промышленность ФРГ потеряет стимул и возможности по привлечению инвестиций со стороны. С учетом договоренностей ФРГ с Францией и Великобританией можно выстроить предположение, согласно которому Шольц не хотел бы того, чтобы возможность появления у страны ядерного оружия перечеркнула возможности ее военной промышленности. Германия, как и США, – это крупный экспортер вооружений, и если американский «ядерный зонтик» будет предложен Германии, если она его примет, то это лишит ее военную промышленность конкурентоспособности. Наверное, это тоже беспокоит Шольца, поэтому он решил публично высказаться по данной теме», - заключил эксперт.

Ранее в Германии раскрыли подробности телефонного разговора Шольца и Трампа.