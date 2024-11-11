Зеленский собирается заменить посла Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский планирует заменить посла в Соединенных Штатах Оксану Маркарову. Об этом пишет The Washington Post.

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По данным источника, Зеленский изучает кандидатуры на пост украинского посла в Вашингтоне. Официально планы по смене посла в США Киев не комментировал.

В сентябре поездка Владимира Зеленского на оружейный завод в родной город Джо Байдена в штате Пенсильвания вызвала политический скандал в США. Представители Республиканской партии обвинили Зеленского в поддержке демократов и заявили, что его визит на завод является частью предвыборной кампании кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.

В результате спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, являющийся республиканцем, потребовал от Зеленского «немедленно уволить» Маркарову. По мнению Джонсона, Маркаровой нельзя доверить честную и эффективную работу в качестве посла в США. Впоследствии Джонсон отказался проводить встречу с Зеленским.