Целью выборов на Украине в 2025 году, проведение которых будут продавливать США, является формирование легитимной власти, с которой Москва сможет вести переговоры, так как Владимир Зеленский для этой задачи не подходит.

Об этом заявил участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной Рады от КПУ Спиридон Килинкаров.

«Если США намерены всерьез перейти к политико-дипломатическому урегулированию этого конфликта, то, конечно, надо навести порядок внутри Украины в плане легитимности украинской власти. Потому что никто не будет вести никакие переговоры и заключать какое-то перемирие или долгосрочные договоренности с нелегитимными или с сомнительной легитимностью людьми», - заявил Килинкаров в беседе с РИА «Новости».

Но для этого, считает Килинкаров, необходимо легитимное правительство.

«Поэтому выборы, безусловно, на Украине будут. Скорее всего, наверное, это будет весна следующего года, если процессы ускорятся. Если нет, то в любом случае в 2025 году они должны будут состояться», - считает экс-депутат Верховной рады.

Однако кого американцы видят в качестве будущей ведущей политической силы на Украине и возможного переговорщика с Москвой, сказать пока сложно, но точно, что это будет не Зеленский.

«Зеленский – это президент войны. Он политик неопытный. Он сделал очень много политических непростительных ошибок. Я не вижу у него никакого политического будущего, особенно в контексте возможного политико-дипломатического урегулирования. Он просто не подходит под этот формат. Так что, я думаю, единственное обещание, которое выполнит Зеленский, – это не идти на второй срок. Естественно, под давлением американцев. Я думаю, Зеленский не будет принимать участие в предстоящих выборах», - сказал Килинкаров.

Соответственно, нет никакого будущего и у его партии «Слуга народа». Килинкаров считает, что необходимость новых выборов будет вбрасываться через различные НКО и лидеров общественного мнения, которые подконтрольны США.