Сотрудник Министерства юстиции США рассказал, что его коллеги ожидают мести со стороны избранного президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

Как рассказал собеседник издания, сотрудники американского ведомства находятся «в ужасе» от того, что Трамп одержал победу на президентских выборах в США. При этом ранее в Politico уже заявляли, что президентская кампания Трампа «была построена на возмездии».

«Все, с кем я говорил, в основном юристы, сходят с ума. <...> Страхи заключаются в том, что <...> руководство и сотрудники повсюду либо уйдут, либо их выгонят», — рассказал сотрудник ведомства.

Помимо этого судебный адвоката управления гражданских прав минюста США добавил, что служащие также опасаются, что их заменят на «ангажированных приверженцев» нового президента. В качестве причины для мести называют тот факт, что Трамп может винить американский Минюст в многочисленных судебных проблемах, с которыми он столкнулся в последние годы. По этой же причине увольнений больше всего опасаются те сотрудники, которые были непосредственно связаны с разбирательствами в отношении нового президента.

Опубликован черный список людей, которым будет мстить Трамп в случае победы

Напомним, что ранее в США состоялись президентские выборы, по итогам которых Трамп объявил о своей победе.