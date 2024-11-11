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Боррель: не все жители ЕС понимают, почему их налоги уходят на нужды Украины

Не все жители ЕС понимают, почему их средства уходят на нужды Украины.

Боррель пожаловался на непонимание жителей ЕС огромных трат на Украину
© Газета.Ru

Об этом в интервью украинскому изданию «Европейская правда» заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Не все в Европе понимают, почему мы должны тратить €122 миллиарда на Украину», — сказал он.

Дипломат считает, что в ЕС, возможно, придется заняться «политической педагогикой», чтобы показать людям, что в их интересах отдавать налоги для помощи Киеву.

11 ноября Боррель заявил, что Европейский союз снабдил Украину более 980 тыс. боеприпасов и рассчитывает, что до конца 2024 года сможет выполнить план по поставке в зону конфликта одного миллиона снарядов. По его словам, когда Брюссель давал Киеву обещание о поставке одного миллиона снарядов до весны текущего года, он не знал о реальном объеме их производства в странах — членах объединения. В результате оказалось, что государства ЕС выпускают не так много боеприпасов, как хотелось бы.

В выходные глава европейской дипломатии прибыл с визитом в Киев, чтобы заверить Украину в продолжении поддержки со стороны Евросоюза после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США. Он напомнил, что что ЕС поддерживал Украину с самого начала конфликта, и он приехал с тем же сообщением. Европа будет поддерживать Киев столько, сколько необходимо, указал Боррель.