Не менее половины всей переданной Киеву западными странами помощи оказывается попросту украдено чиновниками. Об этом в понедельник, 11 ноября, заявила украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в соцсети X.

По ее словам, от подобного вопиющего уровня коррупции в первую очередь страдают простые украинцы. Журналистка призвала тщательнее отслеживать, как и куда тратятся деньги союзников, которые изначально должны идти на обеспечение безопасности граждан страны.

— Более 50 процентов западной помощи разворовывается. Мы должны выяснить, у кого деньги, — написала Панченко.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что западные партнеры ищут поводы не брать Украину в НАТО и отказывают ей в этом под разными предлогами, в том числе ссылаясь на высокий уровень коррупции в стране.

Инспектор Пентагона Роберт Сторч подчеркивал, что коррупция на Украине остается одной из высочайших в Европе. Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в свою очередь указал, что Европейский союз лицемерно скрывает факт повальной коррупции на Украине.