Канцлер Германии Олаф Шольц и избранный президент США Дональд Трамп разговаривали по телефону почти полчаса и обсуждали, в том числе, Украину.

Об этом сообщил журналистам на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Была очень дружественная, конструктивная атмосфера", - сказал он.

По его словам, помимо двусторонних отношений Шольц и Трамп обменялись мнениями по внешнеполитическим вопросам, "прежде всего по Украине". Оба договорились продолжить контакты. Других деталей Хебештрайт не привел.

Минувшей ночью агентство Reuters со ссылкой на представителя правительства ФРГ сообщило, что Шольц и Трамп "договорились вместе работать над возвращением мира в Европе".

Шольц призвал Европу укреплять сотрудничество по безопасности из-за победы Трампа

Республиканец Трамп нанес на состоявшихся 5 ноября выборах поражение своему оппоненту - представительнице демократов Камале Харрис. Она является сейчас вице-президентом США.