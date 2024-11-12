Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Украину в разворовывании более половины западной помощи и призвала союзников Киева провести аудит.

«Более 50 процентов западной помощи разворовывается. Мы должны выяснить, у кого деньги. Страдают простые украинцы. Мы должны найти, где спрятаны эти деньги», — подчеркнула она.

Панченко также заявила, что у украинских благотворительных организаций есть негласное правило о том, что 30 процентов иностранной помощи можно тратить на себя, однако проблема заключается в том, что некоторые из них тратят на себя сто процентов.

Ранее экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что простые украинцы недовольны Владимиром Зеленским, так как связывают с ним силовую мобилизацию со стороны территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов).