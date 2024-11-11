Пока вы не уснули: Кремль о разговоре Путина и Трампа и Санду о покупке голосов на выборах

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В Кремле ответили на сообщения о разговоре Путина и Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ложной информацию о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и новоизбранного главы США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

The Washington Post ранее сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что Путин и Трамп поговорили по телефону 7 ноября и обсудили украинский кризис. В статье утверждалось, что Киев был проинформирован о звонке и не высказал возражений.

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Трамп отменит указы Байдена

Избранный президент США Дональд Трамп отменит распоряжения администрации Джо Байдена, подписав десятки соответствующих указов в течение первой недели после официального вступления в должность. Об этом заявила пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт в интервью телеканалу Fox News.

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Санду признала покупку голосов на выборах

© EPA/TACC

Голоса на выборах в Молдавии покупаются уже десять лет. С таким заявлением выступила президент республики Майя Санду на заседании Высшего совета безопасности, на котором обсуждались вопросы по борьбе с «политической коррупцией».

В частности, речь шла о подкупе избирателей во время выборов. По словам главы государства, занимающаяся этим преступная группировка действует в Молдавии «как минимум 10 лет».

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Песков назвал условие окончания СВО

Россия продолжит специальную военную операцию до достижения своих целей, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. По его словам, поставки западных вооружений Украине не могут изменить динамику.

Песков прокомментировал публикации о том, что французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер якобы попытаются убедить президента США Джо Байдена в последние месяцы президентства разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow вглубь России.

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В Москве судью МУС объявили в международный розыск

© Официальный сайт МУС

Басманный суд Москвы заочно арестовал судью Международного уголовного суда в Гааге Хайкеля Бен Махфуда, выдавшего санкцию на арест экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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Ситуацию в Китае назвали угрозой для цен на нефть

Проблемы китайской экономики приобретают такой масштаб, что сами по себе становятся одной из основных угроз для цен на нефть и не позволяют ОПЕК+ поддержать их за счет сокращения добычи. Об этом со ссылкой на статистику КНР пишет Reuters.

Импорт нефти в Китае показал шестое подряд месячное падение в октябре. По сравнению с тем же месяцем прошлого года показатель упал на 10 процентов — с 11,53 миллиона баррелей в сутки до 10,53 миллиона. За первые десять месяцев закупка сократилась на 3,7 процента, до 10,94 миллиона баррелей в сутки, то есть ситуация усугубляется.

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Харрис может стать президентом в этом году, несмотря на победу Трампа

© EPA/TACC

Политический советник Демократической партии, бывший директор по коммуникациям вице-президента США Камалы Харрис Джамал Симмонс предложил уходящему в отставку Джо Байдену на месяц уступить свое место Харрис. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на заявления Симмонса в эфире CNN.

В начале ноября в США прошли выборы президента. Победу на них одержал республиканец Дональд Трамп. Его соперница Харрис теперь должна будет покинуть Белый дом вместе с администрацией Байдена. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.

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«Пропавшего» экс-министра Казахстана Бишимбаева нашли

© Верховный суд Республики Казахстан/YouTube

Бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, осужденный за убийство своей жены Салтанат Нукеновой, отбывает наказание в колонии «максимальной безопасности» в Степногорске. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на его адвоката Ерлана Газымжанова.

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Четыре округа России предупредили об опасной погоде

В четырех округах РФ в ближайшие дни ожидаются сильные осадки, метель, гололедица и ветер. Об опасной погоде часть россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

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Дилер привез в Россию новый Volkswagen Magotan

© Volkswagen

На рынок России привезли китайскую реплику Volkswagen Passat по цене ₽5,5 млн. Дилер привез на авторынок России новый Volkswagen Magotan, речь идет о китайской копии Volkswagen Passat. Стоимость новинки на одном из классифайдов составляет 5,5 млн рублей.

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