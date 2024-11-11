В Раде допустили усиление поддержки Киева Байденом после победы Трампа

Президент США Джо Байден может усилить поддержку Киева после победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах главы государства.

Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Мережко в интервью ABC News.

«У Байдена полностью развязаны руки, теперь он думает о своем наследии», — заявил политик.

По мнению политика, действующий президент США может принять ряд необратимых решений, в частности, инициировать приглашение Украины в НАТО и отменить ограничения на удары дальнобойным оружием вглубь территории России.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте предложил «финляндизировать» Украину. Киев должен отказаться от вступления в альянс по примеру нейтрального статуса Финляндии в период холодной войны.