Эрдоган заявил о необходимости прекращения торговли с Израилем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости введения оружейного эмбарго в отношении Израиля, прекращения с ним торговли и последующей международной изоляции.

"Цель Израиля - поселиться в Газе, уничтожить палестинское образование на Западном берегу и в конечном итоге аннексировать его. Именно к этому он и идет. Мы должны предотвратить это. В то время как горстка западных стран оказывает Израилю всевозможную военную, политическую, экономическую и моральную поддержку, неадекватная реакция мусульманских стран привела к такой ситуации. Крайне важно, чтобы мы продолжали координировать наши инициативы по принятию принудительных мер против тех, кто совершает геноцид в Палестине. Крайне важно ввести эмбарго на поставки оружия, прекратить торговлю и изолировать Израиль", - сказал Эрдоган в Эр-Рияде на совместном саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

По его словам, инициативу Турции в ООН о введении эмбарго на поставки оружия Израилю поддержали 52 страны и 2 международные организации.

"Мы должны призвать максимальное количество стран, особенно членов ООН, вмешаться в дело [о геноциде], возбужденное [ЮАР] против Израиля в Международном суде. "Мы готовы реализовать все конкретные и реалистичные предложения, которые заставят правительство [Биньямину] Нетаньяху почувствовать цену за оккупацию палестинских земель", - отметил Эрдоган.

По мнению турецкого лидера, решение палестинского вопроса возможно только на двухгосударственной основе.

"Мы все видим, что достичь решения иным способом невозможно. В складывающихся условиях мы должны побудить как можно больше стран признать Палестину. Я молю Всевышнего, чтобы ОИС и ЛАГ продемонстрировали миру, что они выступают единым фронтом. Верю, что сопротивление в Совете Безопасности ООН будет преодолено, и мы увидим день, когда Государство Палестина станет членом ООН", - сказал Эрдоган.

Он сообщил, что Турция к настоящему времени направила для Газы свыше 84 тыс. тонн гуманитарной помощи и готова отправить еще больше грузов, если ограничения будут сняты. При этом Эрдоган обвинил Израиль в препятствовании доставки гуманитарной помощи в палестинский анклав. "Израиль не может смириться с доставкой даже гуманитарной помощи в Газу и уже несколько месяцев удерживает гуманитарные грузы в Египте", - отметил президент Турции.