Американцы начали скупать дома-«убежища» из-за победы Трампа

Богатые американцы, недовольные победой Дональда Трампа на выборах президента США, в спешке покупают и арендуют дома-«убежища» в Лондоне. Об этом рассказала газета The Telegraph.

По сообщениям агентств по недвижимости, триумф Трампа на выборах вызвал шквал интереса к элитному британскому жилью со стороны сверхбогатых американцев. Они рассматривают покупку недвижимости в Великобритании в качестве «подушки безопасности», поскольку не согласны с риторикой новоизбранного президента и не знают, чего от него ожидать.

Исполнительный партнер Sotheby’s International Realty Бекки Фатеми за два дня получила пять звонков от богатых американцев, которые решили переехать из-за итогов американских выборов. По словам Фатеми, все пятеро клиентов приедут в Британию уже на следующей неделе.

Фатеми также работает с семьей, которая приехала из США всего через день после объявления результатов выборов. Эта семья ищет недвижимость в аренду с бюджетом до 70 тысяч фунтов стерлингов (около 8,8 миллиона рублей) в месяц. По данным The Telegraph, богатые американцы говорят, что они «просто не смогли бы жить при еще одном сроке Трампа».

Британский эксперт по недвижимости Марко Превьеро рассказал газете, что состоятельные американцы считают Лондон «тихой гаванью, которая больше соответствует демократическим ценностям» благодаря лейбористскому правительству, «склоняющемуся к левым взглядам».

В июле 2024 года американская актриса Шэрон Стоун рассказала журналистам, что рассматривает возможность покупки дома в Италии в случае победы Трампа. Также о возможном отъезде из страны из-за Трампа говорили автор-исполнитель Брюс Спрингстин и актриса Барбара Стрейзанд, допустившая переезд в Англию.