В Харьковской области 11 ноября объявили принудительную эвакуацию еще десяти населенных пунктов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское руководство.

По словам чиновников, речь идет о принудительной эвакуации всего взрослого населения. Вывозить людей будут в том числе из поселка Боровая. Боровская община относится к Изюмскому району, граничащему с Купянским районом, отмечает ТАСС.

Украинские власти заявили, что «усиливают эвакуационные мероприятия по самому Купянску». Из Купянской общины планируют вывезти около шести тысяч человек.

На выходных сообщалось о принудительной эвакуации жителей 17 населенных пунктов Боровского района Харьковской области. Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказывал ТАСС, что жители региона часто не хотят покидать свои дома.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы взяли под контроль населенный пункт Колесниковка Харьковской области. Также ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ в районах Купянска, Кучеровки, Загрызово, Копанок и Островского.