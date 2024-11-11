Боррель назвал условие для Грузии, чтобы страна осталась кандидатом в ЕС

Власти Грузии должны провести радикальные изменения в стране для того, чтобы остаться хотя бы кандидатом на вступление в Евросоюз.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который 1 декабря покидает свой пост.

"Грузия нуждается в радикальных изменениях даже для того, чтобы остаться кандидатом в ЕС", - сказал находящийся с визитом в Киеве Боррель в интервью украинскому изданию "Европейская правда", добавив, что Грузия "уходит с европейского пути".

Ранее Боррель предложил Грузии "возобновить путь в ЕС", для чего потребуется быстро выполнить все условия Брюсселя - отозвать законы об иностранных агентах и о семейных ценностях и провести расследование нарушений, которые якобы были допущены на парламентских выборах в Грузии 26 октября, где проевропейская оппозиция потерпела поражение.

В конце октября Еврокомиссия (ЕК) отказалась дать рекомендацию о начале переговоров с Грузией о приеме в ЕС, потребовав смены политического курса Тбилиси. В ежегодном докладе ЕК о расширении и прогрессе стран - кандидатов на пути в ЕС содержится критика парламентских выборов в Грузии.

8 ноября 2023 года Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза предоставить Грузии статус кандидата на вступление. В отчете ЕК говорилось, что она рекомендует сделать это при выполнении девяти шагов, включающих реформы в различных сферах. После того, как в мае текущего года парламент Грузии принял закон об иноагентах, который вызвал негативную оценку международных партнеров, в ЕС заявили о приостановке процесса интеграции.