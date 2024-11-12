Мэр Тбилиси раскритиковал депутатов стран ЕС

Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе считает неприемлемым выступлением некоторых депутатов стран ЕС на митинге в Тбилиси.

Накануне вечером во время митинга оппозиции против итогов прошедших 26 октября парламентских выборов к трибуне вышли прибывшие в Тбилиси депутаты из Германии, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Франции, Швеции и Эстонии. К собравшимся обратились несколько парламентариев, в том числе председатель комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот. Законодатели выразили поддержку протестующим против правящей партии и призвали продолжать борьбу за интеграцию страны в Евросоюз.

"Они (депутаты из стран ЕС - прим. ТАСС) являются людьми без родины, у нас есть такие и внутри страны, для которых Грузия лишь территория. Однако у нас в стране большинство состоит из тех людей, для которых Грузия - это родина, где они родились, выросли, любят эту страну и приняли соответствующее решение на выборах", - сказал Каладзе грузинским журналистам.

Он также назвал выступление депутатов на митинге враждой, а не дружбой.

"То, что мы увидели вчера, категорически неприемлемо. Это не дружба, а вражда. Это прямой призыв к противостоянию, разделению людей внутри страны. Это мы слышим последние годы. Мы видим конкретные источники финансирования. Это угроза стране. Мы все должны назвать своими именами", - добавил Каладзе.

Политик подчеркнул, если подобное с участием иностранных политиков произошло бы в каком-то европейском городе, то таких людей выгнали бы из страны.