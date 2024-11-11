Белоруссия обвинила Латвию и Литву в разрушении энергетической безопасности

Латвия и Литва разрушают энергетическую безопасность региона, тогда как Белоруссия и РФ, наоборот, способствуют ее укреплению. Об этом заявил белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков.

Он отметил, что Белоруссия развивает соответствующую инфраструктуру у себя, строит совместно с Россией.

"А наши соседи - Литва, Латвия - наоборот, обрывают эти цепочки", - цитирует главу МИД агентство БелТА.

В июле страны Балтии приняли решение выйти из единой электроэнергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) к февралю 2025 года. В Минске назвали данный шаг политически мотивированным и заявили, что на работу энергосистемы Белоруссии это никак не повлияет.