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Белоруссия обвинила Латвию и Литву в разрушении энергетической безопасности

Латвия и Литва разрушают энергетическую безопасность региона, тогда как Белоруссия и РФ, наоборот, способствуют ее укреплению. Об этом заявил белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков.

Белоруссия обвинила Латвию и Литву в разрушении энергетической безопасности
© globallookpress.com

Он отметил, что Белоруссия развивает соответствующую инфраструктуру у себя, строит совместно с Россией.

"А наши соседи - Литва, Латвия - наоборот, обрывают эти цепочки", - цитирует главу МИД агентство БелТА.

В июле страны Балтии приняли решение выйти из единой электроэнергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) к февралю 2025 года. В Минске назвали данный шаг политически мотивированным и заявили, что на работу энергосистемы Белоруссии это никак не повлияет.

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