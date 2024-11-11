В Харьковской области Украины начали аварийные отключения электроснабжения

В Харьковской области на Украине ввели графики аварийных отключений электроснабжения. Об этом сообщил сетевой оператор «Харьковоблэнерго».

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По данным пресс-службы компании, 11 ноября аварийные отключения света ввели в Житомирской, Сумской и Черкасской областях. Также экстренные отключения света ввели в Николаевской, Киевской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Кировоградской областях, а также в Киеве и Харькове.

До этого стало известно, что на Украине решили полностью разобрать на запчасти Кураховскую теплоэлектростанцию (ТЭС) из-за дефицита электроэнергии в стране.

По данным The Wall Street Journal, запчасти и оборудование ТЭС пошли на ремонт выведенных из строя электростанций. Отмечается, что решение о ее разборе приняли весной, а к концу лета работы были почти полностью завершены.

Как заявил гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко, Кураховская ТЭС стала основным источником оборудования для других станций.