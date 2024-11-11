Голоса на выборах в Молдавии покупаются уже десять лет. С таким заявлением выступила президент республики Майя Санду на заседании Высшего совета безопасности, на котором обсуждались вопросы по борьбе с «политической коррупцией».

В частности, речь шла о подкупе избирателей во время выборов. По словам главы государства, занимающаяся этим преступная группировка действует в Молдавии «как минимум 10 лет».

«Мы видим это, начиная с незаконного финансирования партий и избирательных кампаний, и до попыток покупки голосов в последние годы», — пояснила Санду.

Антикоррупционная прокуратура республики не справляется со своей задачей, подчеркнула президент. Местные учреждения срочно нуждаются в честных и порядочных людях. ВСБ рекомендовал правительству предложить новый подход для изменения ситуации, поскольку «мы видим полную неудачу этой структуры в борьбе с крупной коррупцией».

Экс-глава Гагаузии призвала свергнуть режим Санду

Ранее СВР говорили, что Вашингтон ускорил работу по стимулированию прозападных структур гражданского общества в Армении по схемам, опробованным на Украине и в Молдавии.