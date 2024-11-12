В Госдуме назвали заявления Трампа до вступления в должность несущественными

Депутат Госдумы Алексей Журавлев в беседе с США Дональда Трампа до вступления в должность несущественными.

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«Безусловно, для того, чтобы достигнуть хоть каких-то договоренностей, нужен диалог Путина и Трампа, но последний президентом станет только в январе, а значит, и все сказанное им сейчас можно считать несущественным», — подчеркнул парламентарий.

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По его словам, не следует строить иллюзий относительно нового американского лидера, поскольку любой руководитель США будет стараться навредить России. В переговорах следует быть крайне осторожными и взвешенными, добавил депутат.

Журавлев считает, что Запад хочет «закрыть вопрос с Украиной» и вечными претензиями ее руководства по поводу оружия и денег, поэтому в прессе «с видимым удовольствием» обсуждаются варианты прекращения боевых действий.

Ранее заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов заявил, что Трамп не способен завершить конфликт на Украине, поскольку не учитывает интересы России.