Названо условие, при котором Трамп заставит Зеленского уйти в отставку

Если украинский конфликт не удастся завершить, Дональд Трамп, заняв кресло президента США, постарается сместить со своего поста украинского лидера Владимира Зеленского, допустил политолог — американист Малек Дудаков.

В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что американский политик не сильно интересуется мнением Украины.

"Как мы видим, Трамп особо мнением Украины и не интересуется, как минимум нынешней властью в лице Зеленского. Я вполне допускаю, что Трамп будет проталкивать тему с выборами на Украине в 2025 году и будет каких-то своих фигур тащить во власть. То есть тех, кто находился бы в оппозиции к Зеленскому и был бы лично лоялен к Трампу и американским республиканцам", — пояснил политолог.

Американист отметил, что Трамп вряд ли захочет наращивать поддержку Украины в военно-финансовом вопросе. По его словам, ни у американского ВПК, ни у логистики нет возможностей поставить вооружение, которое ВС Украины не передавалось до этого. Политолог предположил, что Россия и США могут прийти к какому-то соглашению, но оно вряд ли устроит Киев.

"Последствия украинского кризиса, я думаю, в первую очередь будет разгребать Европа, а именно Брюсселю, Берлину и всем остальным нужно подготовиться. Их заставят платить за все", — заключил Дудаков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль заметил нервозность Европы после избрания Трампа президентом США. Он подчеркнул, что Москва проследит, как будут дальше складываться отношения европейских стран и Вашингтона.