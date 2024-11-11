Обзор иноСМИ: «первая жертва» Трампа и «ужасающее оружие России»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

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«Возвращение Трампа - ужасная новость для Украины»

Первой жертвой второго срока Дональда Трампа на посту президента США, скорее всего, станет Украина, пишет в своей статье для The Guardian британский историк, профессор Оксфордского университета Тимоти Гартон-Эш. По его мнению, предотвратить эту «катастрофу» могут лишь европейцы, но европейский континент сейчас находится «в смятении».

Гартон-Эш заявил, что Европа вступает в новый и опасный период своей истории. Коалиционное правительство Германии развалилось именно в тот день, когда стало известно о триумфе Трампа, отметил автор статьи. По его мнению, если Европа не сможет каким-то образом ответить на вызов со стороны Трампа, не только Украина, но и весь континент останется слабым и разделенным.

«Почему все пошло не так для Германии»

Существует три типа экономического кризиса. Первый представляет собой реакцию на стимулы, второй - реакцию на реформы, но есть и третий тип кризиса, который немцы переживают прямо сейчас - кризис понимания того, кто они, с кем они в партнерстве, в чем они хороши и какова их роль в мире, пишет колумнист журнал New Statesman Вольфганг Мюнхау.

По словам автора статьи, немцы всегда говорили себе, что у них старомодная индустриальная экономика, что они должны иметь положительное сальдо торгового баланса и что они должны противостоять пагубному влиянию цифрового мира, в котором доминируют США. Но это десятилетие жестоко подорвало немецкое мировоззрение и экономическую модель, на которой оно основано, считает Мюнхау. Политический тупик ЕС и его неспособность найти свое место в мире, где доминируют «геополитические хулиганы», во многом связаны со структурным спадом в Германии, заявил автор статьи. Он назвал «величайшей ставкой» немецкой промышленности расчет, что эпоха глобализации продолжится; однако новая холодная война стала шоком, к которому страна не была готова. По версии Мюнхау, предыдущих лидеров страны подвели надежды на стабильное партнерство с Россией, а нынешнего канцлера Олафа Шольца - ставка на Китай.

Макрон и Стармер попробуют уговорить Байдена на удары ВСУ вглубь РФ

Премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон предпримут «последнюю отчаянную попытку» помешать усилиям Дональда Трампа сократить поддержку Украины, пишет The Telegraph. По словам инсайдеров газеты в британском правительстве, 11 ноября Макрон и Стармер встретятся в Париже и обсудят, можно ли убедить уходящего в отставку президента США Джо Байдена разрешить Украине удары ракетами Storm Shadow вглубь России.

По словам собеседников The Telegraph, в Лондоне надеются, что Байден попытается сохранить свое внешнеполитическое наследие и даст одобрение, которого Киев добивался в течение нескольких месяцев. Мировые лидеры пытаются понять, насколько радикально Трамп намерен изменить политику США по Украине. Как заявил газете высокопоставленный источник в правительстве Британии, в Лондоне «очень хотят удостовериться», что оставшееся до инаугурации Трампа время будет использовано «максимально эффективно». По словам другого источника, Байден перед своим уходом как минимум передаст Киеву дополнительную финансовую помощь. The Telegraph отмечает, что планы Макрона и Стармера могут быть восприняты Трампом как попытка подорвать внешнюю политику США.

«Украинские города могут стать непригодными для жизни»

Украина пытается срочно демонтировать тепловую электростанцию в донецком городе Курахово, чтобы направить ее генераторы, трансформаторы и другие жизненно важные части на ремонт других электростанций, пишет The Wall Street Journal. Киев пытается восстановить парализованное производство электроэнергии, в том числе ища запчасти за рубежом, отмечает газета.

WSJ подчеркивает, что дефицит электроэнергии, из-за которого была нарушена работа многих украинских предприятий, представляет собой «серьезное испытание» для киевских властей. Издание отмечает, что продолжающиеся отключения электричества могут сделать украинские города непригодными для жизни в ближайшие месяцы. Это приведет к еще большему оттоку населения.

«Ужасающее оружие России»

Тяжелая огнеметная система ТОС-3, установленная на шасси танка Т-72, может запускать зажигательные снаряды на расстояние до 24 километров, пишет The National Interest. Российское термобарическое оружие, также известное как вакуумные бомбы, провоцирует интенсивные взрывы со смертоносными ударными волнами, подчеркивает издание.

Недавно Россия представила свою новую термобарическую систему ТОС-3 «Дракон», которая, как сообщается, превосходит предыдущие модели по разрушительной силе. По данным источников СМИ, «Дракон» может предложить «огневую мощь, превышающую эффект нескольких авиабомб ОДАБ-500П». Жар от этого оружия способен воспламенить любые горюче-смазочные материалы, а также взорвать любые боеприпасы, подчеркивает NI.