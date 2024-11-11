Украина не видит смысла обсуждать сообщения американских СМИ о якобы существующих тех или иных планах урегулирования конфликта, поскольку официальная позиция избранного президента США Дональда Трампа пока не озвучена.

Об этом сообщил советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко в эфире украинского телемарафона.

"Сейчас обсуждать это особого смысла нет. Мы видим утечки в прессе со ссылками на людей в окружении избранного президента. Они дают интервью, потом эти интервью опровергают. Много медиашума. Сейчас время для людей, которые хотят попасть в новую власть, заявить о себе", - сказал он.

Комментируя информацию The Washington Post о том, что ранее якобы состоялся телефонный разговор Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, Лещенко отметил, что эти сообщения "никем не подтверждены".

"Факт остается фактом - переговорная позиция, с которой американский президент попытается выйти и положить конец конфликту, не озвучена", - добавил он.

При этом Лещенко признал, что у Трампа, очевидно, будет свое видение ситуации на Украине, поэтому Киев рассчитывает получить от уходящей администрации Джо Байдена всю обещанную помощь до инаугурации нового президента.

"Трамп, конечно, будет реализовывать свое видение со дня инаугурации. Поэтому для Украины очень важно получить то, что было обещано и что для нас является критичным, пока эта администрация у власти. Какие аргументы могут звучать со стороны Байдена, мы можем догадываться, но примет ли их Трамп, сказать сложно", - сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения зарубежной прессы о якобы имевшем место телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и избранного лидера США Дональда Трампа ложны, такой беседы не было.