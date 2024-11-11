Стало известно, где похоронили летчика-перебежчика Кузьминова

Летчик Максим Кузьминов, который угнал российский военный вертолет, а затем был убит в Вильяхойосе, похоронен в безымянной могиле на юге Испании. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщило американское издание CBS News.

Максим Кузьминов в 2023 году угнал на территорию Украины вертолет Ми-8. Ради своих целей он обманул двоих членов экипажа, которые в результате были убиты. За свои действия пилот получил гарантии безопасности, новые документы, денежное вознаграждение в размере $500 тыс. В феврале 2024 года полиция обнаружила тело летчика с огнестрельными ранениями в гараже жилого дома в Испании.

CBS News обратило внимание, что летом в соцсетях появились кадры, на которых был запечатлен мужчина, похожий на Кузьминова. Журналисты высказали мнение, что это мог быть «украинский разведчик, носивший сложную маскировку» в рамках кампании по дезинформации. Киеву было важно, чтобы все думали, что Кузьминов пережил покушение и по-прежнему работает на Украину.

Что известно о попытке украинской разведки угнать вертолет ВКС России

Однако на самом деле, по информации источников телеканала, летчик - перебежчик был убит.

«Настоящий Кузьминов был похоронен в безымянной могиле на юге Испании», - утверждают они.

Напомним, что ранее полиция Испании подтвердила американской газете The New York Times смерть российского перебежчика. Согласно сообщению полиции, тело Кузьминова было найдено в городе Вильяхойос, и сотрудника правоохранительных органов заявили, что он был «изрешечен пулями».